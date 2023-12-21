Мама 12-летней школьницы винит в ее смерти руководство лагеря

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мама 12-летней Вероники, погибшей в ходе поезда Тюмень — Адлер, обвиняет в гибели своей дочери руководство лагеря "Олимпийская ребячка". По ее словам, первые заболевшие дети появились в лагере уже на третий день отдыха. Умершая школьница рассказывала о повышении температуры у одного из членов группы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Руководство лагеря проигнорировало состояние здоровья детей. Только после того, как другие дети также заболели, заболевшего ребенка поместили в изолятор. Сотрудники лагеря и его руководство пренебрегали своими обязанностями, на что жаловались сами дети. Мне даже сказали, что моего ребенка там унижали. Детям выдавали телефоны всего на несколько часов, чтобы они могли позвонить родителям и заверить, что у них всё в порядке", — рассказала мать погибшей школьницы.

По ее словам, уведомление от вожатых о болезни Вероники и ее высокой температуре 39,2 градуса она получила утром перед посадкой на поезд, когда состояние ребенка было нормальным, сообщает nashgorod.ru.

"После обеда нам сообщили в телеграм-сообщении, что температуру ребенка удалось снизить, обещали дать дополнительную информацию после ужина. Однако звонок поступил раньше", — добавила мама Вероники.