Мама 12-летней школьницы винит в ее смерти руководство лагеря

Мама 12-летней Вероники, погибшей в ходе поезда Тюмень — Адлер, обвиняет в гибели своей дочери руководство лагеря "Олимпийская ребячка". По ее словам, первые заболевшие дети появились в лагере уже на третий день отдыха. Умершая школьница рассказывала о повышении температуры у одного из членов группы.
"Руководство лагеря проигнорировало состояние здоровья детей. Только после того, как другие дети также заболели, заболевшего ребенка поместили в изолятор. Сотрудники лагеря и его руководство пренебрегали своими обязанностями, на что жаловались сами дети. Мне даже сказали, что моего ребенка там унижали. Детям выдавали телефоны всего на несколько часов, чтобы они могли позвонить родителям и заверить, что у них всё в порядке", — рассказала мать погибшей школьницы.
По ее словам, уведомление от вожатых о болезни Вероники и ее высокой температуре 39,2 градуса она получила утром перед посадкой на поезд, когда состояние ребенка было нормальным, сообщает nashgorod.ru.
"После обеда нам сообщили в телеграм-сообщении, что температуру ребенка удалось снизить, обещали дать дополнительную информацию после ужина. Однако звонок поступил раньше", — добавила мама Вероники.
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