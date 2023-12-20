Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь своей собаке, сказав, что это для ребёнка

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Владельца собаки из Ленобласти так испугалась, когда её питомцу стало плохо, что вызвала ей "человеческую" скорую, сказав оператору, что помощь медиков требуется ребёнку.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Как пишет Aif.ru, медики поспешили на вызов к больному ребёнку, как рассказала оператору по телефону не находившая себе места от волнения "мать". Приехавшая к пациенту бригада скорой выяснила, что на самом деле помощь нужна не заболевшему малышу, а прихворнувшей собачке породы чихуахуа.

Хозяйка питомца объяснила, что так беспокоилась за здоровье своего любимца, что решила, что обычные врачи скорее смогут помочь её собачке, чем ветеринары.

При этом история умалчивает, наказали ли как-то женщину за ложный вызов скорой.