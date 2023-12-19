В Ленинградской области девочка отравилась снегом

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Годовалая жительница Мурина Ленинградской области попала в больницу, поев снега, пишет 78.ru во вторник.

Фото: Pinterest

Неприятную историю рассказала изданию мама пострадавшей. Она пошла с дочкой гулять, на прогулке та упала в сугроб и принялась поедать снег. У матери это восторга не вызвало — она подняла малышку и они отправились восвояси.

Уже дома девочка почувствовала себя нехорошо. Бедняжка сначала просто стала вялой, потом началась рвота, а затем она потеряла сознание. Перепуганная женщина вызвала скорую.

Медики диагностировали у маленькой пациентки острую интоксикацию неизвестным веществом и госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. По их предположению, причиной отравления стали противогололёдные реагенты.

Сейчас девочке уже лучше, её перевели в отделение педиатрии Всеволожской клинической межрайонной больницы.