Годовалая жительница Мурина Ленинградской области попала в больницу, поев снега, пишет 78.ru во вторник.
Неприятную историю рассказала изданию мама пострадавшей. Она пошла с дочкой гулять, на прогулке та упала в сугроб и принялась поедать снег. У матери это восторга не вызвало — она подняла малышку и они отправились восвояси.
Уже дома девочка почувствовала себя нехорошо. Бедняжка сначала просто стала вялой, потом началась рвота, а затем она потеряла сознание. Перепуганная женщина вызвала скорую.
Медики диагностировали у маленькой пациентки острую интоксикацию неизвестным веществом и госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. По их предположению, причиной отравления стали противогололёдные реагенты.
Сейчас девочке уже лучше, её перевели в отделение педиатрии Всеволожской клинической межрайонной больницы.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.