Сотрудники красноярской полиции начали проверку, после того как в местных соцсетях появилось видео, на котором группа подростков в грубой форме заставляет мальчика целовать им обувь.
Расследование началось после того, как в отделение полиции обратилась местная жительница. Взволнованная женщина сообщила, что ее 13-летнего унижала группа старшеклассников.
"Заявительница предоставила видеозапись, на которой запечатлено, как несколько подростков в грубой и унижающей форме принуждают мальчика принести извинения якобы за ранее совершенный проступок", — сообщила 19 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
На данный момент установлено, что в буллинге принимали участие шестеро учеников 7, 9 и 11 классов разных школ, среди которых оказались и две девочки-подростка.
Они завели мальчика за гаражи, где заставили извиняться за некий проступок и целовать им обувь. Все это подростки записывали на смартфоны.
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