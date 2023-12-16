12 коров погибли при атаке Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о военной атаке Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ.
Атака произошла с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбросившего взрывное устройство.
В результате инцидента пострадал пассажир автомобиля, а минометный обстрел поразил животноводческую ферму, приведя к гибели 12 коров и разрушению строений на ферме.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.