12 коров погибли при атаке Белгородской области со стороны ВСУ

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о военной атаке Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ.

Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

Атака произошла с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбросившего взрывное устройство.

В результате инцидента пострадал пассажир автомобиля, а минометный обстрел поразил животноводческую ферму, приведя к гибели 12 коров и разрушению строений на ферме.