Украинские контрабандисты применяют высокие технологии

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Волыни был обнаружен нелегальный цех по производству беспилотников. В ходе оперативных мероприятий обнаружен и изъят мотодельтаплан, который злоумышленники собирались применить для переправки людей и сигарет в Польшу. Всего было обнаружено восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного, а также "Квадрокоптер". Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили средства наблюдения, с помощью которых злоумышленники отслеживали передвижение пограничных нарядов.

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"Изъято более 2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, большое количество современных гаджетов и записи с доказательствами совершения противоправной деятельности", – сообщает Госпогранслужба Украины.

На месте изъяты комплектующие будущих БПЛА. В настоящее время идет досудебное расследование и исследование навигационного оборудования изъятых летательных аппаратов.