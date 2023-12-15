На Волыни был обнаружен нелегальный цех по производству беспилотников. В ходе оперативных мероприятий обнаружен и изъят мотодельтаплан, который злоумышленники собирались применить для переправки людей и сигарет в Польшу. Всего было обнаружено восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного, а также "Квадрокоптер". Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили средства наблюдения, с помощью которых злоумышленники отслеживали передвижение пограничных нарядов.
"Изъято более 2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, большое количество современных гаджетов и записи с доказательствами совершения противоправной деятельности", – сообщает Госпогранслужба Украины.
На месте изъяты комплектующие будущих БПЛА. В настоящее время идет досудебное расследование и исследование навигационного оборудования изъятых летательных аппаратов.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".