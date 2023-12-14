В Петербурге охранник ресторана вытолкнул посетителя силой, через два дня мужчина умер

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из ресторанов Санкт-Петербурга, расположенных на Лиговском проспекте, случилось непредвиденное происшествие, которое привело к трагическим последствиям. Охранник решил силой вывести посетителя, который вёл себя не очень адекватно.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Вечером 10 декабря сотрудник заведения вытолкал мужчину силой. Он протащил посетителя к выходу, но тот встал и не захотел уходить. Тогда охранник его подтолкнул. Это привело к тяжёлым травмам головы, мужчина впал в кому, пишет Telegram-канал Baza.

Несмотря на все усилия медицинских работников, пострадавший скончался через два дня после происшествия. Представители правоохранительных органов приняли решение возбудить уголовное дело в отношении охранника по статье "причинение смерти по неосторожности".