В Петербурге экс-чина УМВД задержали по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального полицейского управления по вопросам миграции, которого подозревают в незаконной легализации иностранных граждан.

Фото: gordonua.com

По данным следствия, преступная группа, в которую входил задержанный, массово ставила на учет мигрантов в нежилых помещениях за определённую плату.

За примерно четыре года деятельности они легализовали порядка 100 тысяч иностранных граждан, причем многие из них имели криминальное прошлое.

Более 70 мигрантов привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что за месяц до ареста экс-чин УМВД уволился из органов правопорядка по собственному желанию