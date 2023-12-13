В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального полицейского управления по вопросам миграции, которого подозревают в незаконной легализации иностранных граждан.
По данным следствия, преступная группа, в которую входил задержанный, массово ставила на учет мигрантов в нежилых помещениях за определённую плату.
За примерно четыре года деятельности они легализовали порядка 100 тысяч иностранных граждан, причем многие из них имели криминальное прошлое.
Более 70 мигрантов привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Отмечается, что за месяц до ареста экс-чин УМВД уволился из органов правопорядка по собственному желанию
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.