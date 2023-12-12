В Иркутске многодетная мать была вынуждена сбросить двоих маленьких детей с пятого этажа в руки соседям снизу, чтобы спасти от огня. Сама женщина, еë муж и девятилетний сын погибли при пожаре.
Согласно информации, возгорание произошло поздним вечером в доме в 1-м Советском переулке на пятом этаже. Квартиру наполнил густой едкий дым, но мать сумела подвести детей семи и девяти лет к окну. Их буквально "выбросили" с пятого этажа чтобы спасти, двоих малышей успели поймать соседи.
"После этого женщина выпрыгнула из окна сама, но не удачно — медики уже не смогли ей помочь", — передаёт SHOT.
Погиб также супруг женщины и старший, девятилетний сын. Младшие дети находятся в реанимации.
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