В Иркутске мать спасла двоих детей при пожаре, сбросив их с пятого этажа

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Иркутске многодетная мать была вынуждена сбросить двоих маленьких детей с пятого этажа в руки соседям снизу, чтобы спасти от огня. Сама женщина, еë муж и девятилетний сын погибли при пожаре.

Фото: TG-канал МЧС России

Согласно информации, возгорание произошло поздним вечером в доме в 1-м Советском переулке на пятом этаже. Квартиру наполнил густой едкий дым, но мать сумела подвести детей семи и девяти лет к окну. Их буквально "выбросили" с пятого этажа чтобы спасти, двоих малышей успели поймать соседи.

"После этого женщина выпрыгнула из окна сама, но не удачно — медики уже не смогли ей помочь", — передаёт SHOT.

Погиб также супруг женщины и старший, девятилетний сын. Младшие дети находятся в реанимации.