Пожар на московском заводе: Спасатели справились за рекордное время

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на понедельник, 4 декабря, на Московском заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе произошло возгорание в производственном здании.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Часть кровли обрушилась из-за огня, в то время как внутри находились покрышки, картон и палеты. Пожар был локализован в 1:39, открытое горение ликвидировано в 3:04, а полная ликвидация произошла в 3:33. В тушении участвовали 150 спасателей и 50 единиц техники.

Видео с места событий, распространенное телеграм-каналом Baza, показывает быстрое распространение пламени внутри здания. Произошедшее вынудило временно перекрыть движение по Тюменскому проезду.

Как сообщает newizv.ru, московский завод, специализирующийся на производстве спецмашин и медицинских комплексов, справился с пожаром, несмотря на присвоенный ему третий ранг сложности.