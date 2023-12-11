SCMP: в Китае курьер пригрозил отравить клиентку из-за плохого отзыва

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные

Женщина из провинции Фуцзянь в Китае написала негативный отзыв о курьере, высказав свое недовольство из-за задержки и некорректной доставки еды. В ответ на отзыв, доставщик пригрозил клиентке расправой, утверждая, что намерен подсыпать крысиный яд в ее будущий заказ. Мужчина также разбил замок двери женщины и угрожал ей длинной палкой.

Фото: openverse.org by Chilanga Cemen is licensed under Chilanga Cement

Сообщив о происшествии в службу доставки, клиентка получила извинения от курьера и компенсацию за поврежденный замок от компании.