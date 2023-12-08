Убившим 17-летнего челябинца иностранцам продлили арест в СИЗО

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Весной текущего года шестерым иностранцам были предъявлены обвинения в убийстве 17-летнего жителя Челябинска возле ТРК "Космос". Согласно информации от пресс-службы региональной прокуратуры, срок содержания под стражей для обвиняемых был продлен до марта 2024 года по решению Челябинского райсуда. Седьмому обвиняемому был назначен домашний арест.

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В настоящее время рассматривается вопрос об обжаловании решения о смене меры пресечения для седьмого обвиняемого. Изначально в деле участвовали 11 человек, трое из которых до сих пор не были пойманы правоохранительными органами.

Отдельное внимание уделяется Махмасаиду Азизову, который был обвинен в грабеже и избиении школьников. Судебное разбирательство завершилось мирным соглашением между сторонами, что привело к закрытию дела и избежанию Азизовом уголовного наказания, сообщает kursdela.biz.

Напомним, что трагедия произошла весной, когда 17-летнего жителя Челябинска нашли с ножевыми ранениями у ТРК "Космос".