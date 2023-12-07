Двое туристов погиби в тайге в Хакасии

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две группы туристов 6 декабря не вернулись на базу после выезда на снегоходах в Хакасии.

Фото: Вадим Савицкий

По информации регионального СУ СК, из-за метели люди не смогли выйти из тайги и были вынуждены ночевать в лесу. В четверг спасатели отправились на поиски пропавших. 24 человека найдены живыми, еще двое — без признаков жизни.

"Предположительно, у одного из туристов резко ухудшилось состояние здоровья, и он скончался, другой турист направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться обратно к основной группе", — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело по неосторожности к гибели двух человек.