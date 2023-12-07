В Улан-Удэ совершил аварийную посадку горящий самолёт

Грузовой самолёт Ту-204 загорелся на взлёте в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ утром в четверг, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

Фото: АО "Туполев"

Авария произошла с бортом авиакомпании Авиастар-ТУ, направлявшимся в Чжанчжоу. Буквально через несколько минут после взлёта у него заполыхал левый двигатель.

Опытные пилоты быстро сориентировались — сбросили топливо и посадили воздушное судно. За это время на земле подготовились — в аэропорт прибыли скорые и спасатели. Но их помощь не понадобилась: посадка прошла в 8:35 по местному времени — без сучка и задоринки.

Очевидцы происшествия успели снять на видео, как самолёт сливает керосин. По их словам, перед возгоранием был слышен хлопок.

Причину возгорания установит специальная экспертная комиссия, расследование инцидента взяла под контроль транспортная прокуратура региона.