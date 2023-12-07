Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Ольга Шихова: не стоит создавать нереалистичных ожиданий от подарка на Новый год
Рождественская ярмарка в Берлине превратилась в "ад"
Турция: почему россияне массово покидают страну и что ждёт тех, кто остаётся
В России нашли преемника в шинном бизнесе: на смену Matador придёт бренд Torero
Эксперт Абрамзон рассказал россиянам о способах экономии на новогодних путешествиях
Учёные уличили ChatGPT в предоставлении ложной информации о лекарствах
Необычные маршруты: куда отправиться москвичам на новогодние каникулы
Обслужившему больную Пугачёву на Кипре продавцу пригрозили увольнением
Две корпорации из Китая объединятся для захвата лидерства в мировом автопроме

В Улан-Удэ совершил аварийную посадку горящий самолёт

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Грузовой самолёт Ту-204 загорелся на взлёте в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ утром в четверг, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

В Улан-Удэ совершил аварийную посадку горящий самолёт
Фото: АО "Туполев"

Авария произошла с бортом авиакомпании Авиастар-ТУ, направлявшимся в Чжанчжоу. Буквально через несколько минут после взлёта у него заполыхал левый двигатель.

Опытные пилоты быстро сориентировались — сбросили топливо и посадили воздушное судно. За это время на земле подготовились — в аэропорт прибыли скорые и спасатели. Но их помощь не понадобилась: посадка прошла в 8:35 по местному времени — без сучка и задоринки.

Очевидцы происшествия успели снять на видео, как самолёт сливает керосин. По их словам, перед возгоранием был слышен хлопок.

Причину возгорания установит специальная экспертная комиссия, расследование инцидента взяла под контроль транспортная прокуратура региона.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Последние материалы
Необычные маршруты: куда отправиться москвичам на новогодние каникулы
Обслужившему больную Пугачёву на Кипре продавцу пригрозили увольнением
Две корпорации из Китая объединятся для захвата лидерства в мировом автопроме
Автоэксперты предложили способ ускорения прогрева авто при помощи утеплителя для труб
Максим Галкин* обманул больную Пугачёву
Автоэксперты назвали ТОП-7 лучших семейных автомобилей
Эксперты назвали топ-7 самых доступных моделей
В ГИБДД сказали, что можно не оплачивать штрафы без фото
Врач Черемисова рассказала, что изменение походки влияет на ваш сон
На Камчатке собаки спасли сторожа от нападения медведя-шатуна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников