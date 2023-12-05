Татьяна Николаевна сообщила, что ожидает проведения "небольшой операции", однако подробности медицинского вмешательства остаются неизвестными.

В своём телеграм-канале правозащитница опубликовала пост следующего содержания:

Дорогие друзья! Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации.