Татьяна Николаевна сообщила, что ожидает проведения "небольшой операции", однако подробности медицинского вмешательства остаются неизвестными.
В своём телеграм-канале правозащитница опубликовала пост следующего содержания:
Дорогие друзья! Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации.
Летом 2021 года Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.