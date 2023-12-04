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Патологоанатомам из Брянской областной больницы вынесли приговоры

1:51
Происшествия

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области сообщили о том, что вынесены приговоры патологоанатомам из Брянской областной больницы №1, которые незаконно предоставляли платные услуги родственникам умерших.

Патологоанатомам из Брянской областной больницы вынесли приговоры
Фото: https://sun9-55.userapi.com/c853620/v853620081/23d890/VdPpL8AVNQk.jpg

Советский районный суд Брянска вынес приговор бывшему заведующему патологоанатомическим отделением больницы, десяти его подчиненным и семи жителям региона, оказывающим услуги в сфере похоронного дела. Все они признаны виновными в мошенничестве, организованном группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданам.

Фигуранты дела незаконно взимали деньги с родственников умерших в размере от 1000 до 10 000 рублей. Среди услуг, которые они предоставляли, была ускоренная выдача тел в выходные и праздничные дни, аренда траурного зала, сохранение трупа в стационаре, проведение специальных санитарных мероприятий по подготовке тел, зараженных COVID, организация захоронений.

Уточняется, что виновные были осведомлены о бесплатной обязанности сотрудников патологоанатомического отделения предоставлять тела умерших, и, воспользовавшись неведением родственников, они ввели в заблуждение более 200 человек, получив от них около 1 миллиона рублей.

Бывшему руководителю патологоанатомического отделения больницы было назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Ритуальному агенту вынесли приговор в виде 2 лет колонии строгого режима, остальные подсудимые получили условные сроки от 1 года 9 месяцев до 3 лет 6 месяцев.

В законную силу приговор пока не вступил.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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