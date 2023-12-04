Стало известно о смерти блогера Никиты Васина

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

22-летний автор популярного на YouTube канала Никита Васин скончался в Москве в ночь на 3 декабря.

Фото: Telegram

О предварительных причинах смерти блогера пишет Telegram-канал Baza.

По информации новостного ресурса, медиков вызвала 18-летняя знакомая Васина. Она пояснила, что она вместе Никитой употребляла неизвестное вещество, после чего самочувствие обоих резко ухудшилось. К приезду бригады скорой парень потерял сознание. Блогера госпитализировали в отделение реанимации, где он вскоре скончался. Девушка продолжает получать лечение.