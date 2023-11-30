В лагере Свердловской области умерла 15-летняя девочка-вожатая во время занятий

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В актовом зале оздоровительного лагеря города Лесного в Свердловской области произошло ЧП: 15-летняя девочка-вожатая скончалась во время занятий. Трагедия произошла в присутствии воспитателей и детей, отдыхающих в учреждении. В районном информационном портале E1. RU директор лагеря "Солнышко" Ксения Федоркова рассказала, что девочке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Сразу же был вызван дежурный врач и скорая помощь, но реанимационные мероприятия не привели к положительному результату, рассказала руководитель учреждения. Медик, прибывший на место происшествия, также не смог оказать помощь.

Федоркова добавила, что ранее девочка не жаловалась на состояние здоровья, и не было никаких конфликтов с другими детьми. В настоящее время следователи работают в лагере "Солнышко", чтобы установить причины смерти ребенка.

Представители прокуратуры Свердловской области сообщили, что девочка прибыла в лагерь вместе с другими детьми на автобусе в тот же день в 16:05 и потеряла сознание в 17:30. В прокуратуре региона сообщили, что дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и первой медицинской помощи в деятельности муниципального учреждения.