Свыше девяти тысяч человек вынуждены обходиться без электричества в Крыму.
Перебои с электроснабжением на полуострове начались после разыгравшегося шторма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра ЧС по региону Сергея Садаклиева.
По информации издания, энергетикам за сутки удалось вернуть свет в дома 41 тысячи жителей Крыма. Работа по подключению электричества продолжится и в ночные часы.
Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски.