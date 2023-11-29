9,3 тысячи жителей Крыма остались без электричества

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Свыше девяти тысяч человек вынуждены обходиться без электричества в Крыму.

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Перебои с электроснабжением на полуострове начались после разыгравшегося шторма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра ЧС по региону Сергея Садаклиева.

По информации издания, энергетикам за сутки удалось вернуть свет в дома 41 тысячи жителей Крыма. Работа по подключению электричества продолжится и в ночные часы.