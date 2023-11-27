Возле Новороссийска обнаружили пять тысяч патронов времён Великой Отечественной войны

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Находку сделали в ходе работ по строительству транспортной развязки в посёлке Верхнебаканский. С июля 1942 года по ноябрь 1943 года населённый пункт был захвачен немецко-фашистскими войсками. За стратегически важную станцию Тоннельная шли тяжёлые бои.

Фото: Евгений Савин

Перед началом строительства проводились обязательные работы по разминированию территории стройки общей площадью 164 тысячи квадратных метров. Это стандартная процедура для мест, где проходили активные боевые действия. Специалисты обнаружили артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, более сорока отечественных гранат различных типов и около пяти тысяч стрелковых патронов калибра 7,62 миллиметра.

Также выяснилось, что на будущей транспортной развязке произрастают редкие растения, внесенные в Красную книгу России. Около трех тысяч экземпляров полевых цветов ветреницы нежной, почти две тысячи сосен Палласа и десяток кустов можжевельника высокого. В настоящее время специалисты завершают пересадку этих растений в парки.

Будущая многоуровневая транспортная развязка объединит две федеральные трассы: А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь. Завершение строительства ожидается к концу 2026 года.