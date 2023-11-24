В Тульской области правоохранители разбираются в обстоятельствах незаконного лишения свободы местной жительницы.
По информации регионального СУ СК, инцидент произошёл ещё в прошлом месяце в городе Новомосковске. Пьяный мужчина заточил в плен свою возлюбленную. Чтобы жертва даже не задумывалась о побеге, её ранее судимый сожитель демонстрировал нож.
Через несколько дней, проведённых в заточении, женщине удалось сбежать из злополучной квартиры. Потерпевшая тут же рассказала о случившемся правоохранителям. Злодей пойман, ему предъявлено обвинение.
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