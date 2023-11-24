В Тульской области женщина провела в плену у сожителя несколько дней

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тульской области правоохранители разбираются в обстоятельствах незаконного лишения свободы местной жительницы.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

По информации регионального СУ СК, инцидент произошёл ещё в прошлом месяце в городе Новомосковске. Пьяный мужчина заточил в плен свою возлюбленную. Чтобы жертва даже не задумывалась о побеге, её ранее судимый сожитель демонстрировал нож.

Через несколько дней, проведённых в заточении, женщине удалось сбежать из злополучной квартиры. Потерпевшая тут же рассказала о случившемся правоохранителям. Злодей пойман, ему предъявлено обвинение.