Курьер на авто провалилась под лёд в Новосибирске

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске бригада МЧС вызволила женщину из водоёма.

Фото: flickr. com

Курьер, будучи за рулём автомобиля, забрела на территорию яхт-клуба Шлюз. Об этом пишет АСТ54 со ссылкой на свидетеля происшествия.

По информации издания, инцидент произошёл в вечернее время 22 ноября. Женщину попросту "обманул" навигатор и привёл к слип-спуску на воду. Еще неокрепший лёд не выдержал веса автомобиля и его владелицы и треснул под ними.

Спасти тонувшую женщину попытались прохожие. Однако им это оказалось не под силу. Тогда на помощь незадачливой водительнице пришла бригада МЧС.