В Новосибирске бригада МЧС вызволила женщину из водоёма.
Курьер, будучи за рулём автомобиля, забрела на территорию яхт-клуба Шлюз. Об этом пишет АСТ54 со ссылкой на свидетеля происшествия.
По информации издания, инцидент произошёл в вечернее время 22 ноября. Женщину попросту "обманул" навигатор и привёл к слип-спуску на воду. Еще неокрепший лёд не выдержал веса автомобиля и его владелицы и треснул под ними.
Спасти тонувшую женщину попытались прохожие. Однако им это оказалось не под силу. Тогда на помощь незадачливой водительнице пришла бригада МЧС.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.