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Курьер на авто провалилась под лёд в Новосибирске

0:44
Происшествия

В Новосибирске бригада МЧС вызволила женщину из водоёма.

Курьер на авто провалилась под лёд в Новосибирске
Фото: flickr. com

Курьер, будучи за рулём автомобиля, забрела на территорию яхт-клуба Шлюз. Об этом пишет АСТ54 со ссылкой на свидетеля происшествия.

По информации издания, инцидент произошёл в вечернее время 22 ноября. Женщину попросту "обманул" навигатор и привёл к слип-спуску на воду. Еще неокрепший лёд не выдержал веса автомобиля и его владелицы и треснул под ними.

Спасти тонувшую женщину попытались прохожие. Однако им это оказалось не под силу. Тогда на помощь незадачливой водительнице пришла бригада МЧС.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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