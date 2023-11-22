Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военкор Сладков проинформировал, что ВС РФ зашли за высоты над Клещеевкой в районе Артёмовска
Захар Прилепин обратился к Ивану Урганту с обвинениями: соцсети точно были его
Яна Рудковская удивила фанатов своим мини-платьем
Гинеколог Фисюк: в период планирование беременности женщина должна отказаться от вредных привычек
Боец ВСУ Жорин заподозрил сослуживцев в сливе военной информации
В России наметился опасный тренд по уменьшению площади квартир
Экономист Николаев: новые ограничения экспорта РФ ударят по рублю
Вернувшемуся Шарлоту грозит до 10 лет: выдвинуто новое обвинение
Экс-разведчик Риттер: ЕС поставив на поражение РФ, загнал себя в ловушку

Отец певца Шарлота, сжёгшего паспорт РФ, сообщил, что не ожидал задержания сына в Пулково

1:30
Происшествия

Отец российского певца Эдуарда Шарлота Валерий признался, что не думал, что сына задержат, когда он прилетит в Пулково из Еревана.

Отец певца Шарлота, сжёгшего паспорт РФ, сообщил, что не ожидал задержания сына в Пулково
Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Валерий Шарлот рассказал, что с сыном у него давно нет связи, поэтому новой информации у него нет. Единственное — отец знал, что Эдуард прилетит в Россию, потому что об этом много писали в прессе. А вот последовавшие за его возвращением оказались для отца полной неожиданностью.

"Мы ожидали этот момент (возвращения в Россию. — Прим. ред). А вот то, что дальше последовало… Что я могу сказать? Нужно было предположить, что что-то будет, но достоверно знать я не мог. Сам только что прочитал про эти события, поэтому не могу ни прокомментировать, ни добавить что-то", — сказал Валерий Шарлот.

Отец исполнителя признался, что пока не очень понимает, что происходит с его сыном, однако выразил готовность оказать ему любую помощь, которая потребуется. При этом уточнил, что пока ещё не знает, чем именно он сможет помочь своего ребёнку, потому что для начала в отношении певца "что-то должно быть озвучено".

Прилетевшего из Еревана в РФ Шарлота задержали в аэропорту Пулково, где его уже ждали полицейские, пишет Газета.Ru. Ранее в одном из своих видео певец сжёг российский паспорт, прилюдно отказавшись считать себя гражданином РФ.

Сжёгший российский паспорт блогер Шарлот бросил вызов певцу SHAMAN!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность? Любовь Степушова Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Загадочное поведение лосей на трассе: карельские спасатели в борьбе с необычным явлением
У Ивана Урганта накипело, и он обратился к россиянам: перестанем травить, преследовать и врать
Врач рассказала о неожиданных причинах боли в области сердца
Молодая супруга Александра Цекало заявила, что ведет грешный образ жизни
Более 400 миллионов долларов нужно Украине, чтобы пережить зиму
Отец певца Шарлота, сжёгшего паспорт РФ, сообщил, что не ожидал задержания сына в Пулково
Психолог Вафин объяснил неадекватное поведение певца Шарлота
Амстердам отдаст Украине скифское золото из музеев Крыма
Восстановление Украины обойдётся более чем в 400 миллиардов долларов
Акушер Хвостанцева сообщила, что можно забеременеть без полового акта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников