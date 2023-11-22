Отец певца Шарлота, сжёгшего паспорт РФ, сообщил, что не ожидал задержания сына в Пулково

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отец российского певца Эдуарда Шарлота Валерий признался, что не думал, что сына задержат, когда он прилетит в Пулково из Еревана.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Валерий Шарлот рассказал, что с сыном у него давно нет связи, поэтому новой информации у него нет. Единственное — отец знал, что Эдуард прилетит в Россию, потому что об этом много писали в прессе. А вот последовавшие за его возвращением оказались для отца полной неожиданностью.

"Мы ожидали этот момент (возвращения в Россию. — Прим. ред). А вот то, что дальше последовало… Что я могу сказать? Нужно было предположить, что что-то будет, но достоверно знать я не мог. Сам только что прочитал про эти события, поэтому не могу ни прокомментировать, ни добавить что-то", — сказал Валерий Шарлот.

Отец исполнителя признался, что пока не очень понимает, что происходит с его сыном, однако выразил готовность оказать ему любую помощь, которая потребуется. При этом уточнил, что пока ещё не знает, чем именно он сможет помочь своего ребёнку, потому что для начала в отношении певца "что-то должно быть озвучено".

Прилетевшего из Еревана в РФ Шарлота задержали в аэропорту Пулково, где его уже ждали полицейские, пишет Газета.Ru. Ранее в одном из своих видео певец сжёг российский паспорт, прилюдно отказавшись считать себя гражданином РФ.

Сжёгший российский паспорт блогер Шарлот бросил вызов певцу SHAMAN!