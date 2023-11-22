Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург

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Певец Эдуард Шарлот, который показательно сжёг паспорт России, вернулся в Санкт-Петербург. Артиста заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Известно, что певец прилетел из Еревана.

"Певец Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково. Сразу после приземления борта из Еревана его задержали полицейские и в наручниках увели в отделение", — передаёт SHOT.

Ранее артист заявил, что хочет "вернуться домой", и опубликовал в Сети точную дату, рейс и время прилёта в Россию.