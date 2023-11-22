Певец Эдуард Шарлот, который показательно сжёг паспорт России, вернулся в Санкт-Петербург. Артиста заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.
Известно, что певец прилетел из Еревана.
"Певец Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково. Сразу после приземления борта из Еревана его задержали полицейские и в наручниках увели в отделение", — передаёт SHOT.
Ранее артист заявил, что хочет "вернуться домой", и опубликовал в Сети точную дату, рейс и время прилёта в Россию.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.