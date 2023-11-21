Минобороны РФ: над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) осуществили перехват украинского беспилотника над Брянской областью.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По данным Министерства обороны России, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую областью с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) примерно в 06:00 по московскому времени. Отмечается, что украинские войска применили дрон самолётного типа.

Как пояснили в ведомстве, негативных последствий удалось избежать, поскольку средства ПВО успешно перехватили беспилотник ВСУ.

20 ноября украинская армия также предпринимала попытку атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. Однако около 21:30 часов системы ПВО Вооружённых сил РФ поразили дрон противника.