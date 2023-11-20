Украинские боевики снова попытались атаковать территорию Российской Федерации.

По информации Министерства обороны РФ, средства ПВО поразили дрон, запущенный украинскими вооружёнными формированиями.

"Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.