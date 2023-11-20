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В Брянской области сбит украинский беспилотник

0:32
Происшествия

Украинские боевики снова попытались атаковать территорию Российской Федерации.

В Брянской области сбит украинский беспилотник
Фото: mil.ru

По информации Министерства обороны РФ, средства ПВО поразили дрон, запущенный украинскими вооружёнными формированиями.

"Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

О пострадавших не сообщается.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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