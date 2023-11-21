Беременную вологжанку приговорили к условному сроку за нападение на полицию

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В июне текущего года сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля "Опель Астра" в Вологде. Мужчина игнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства. Пассажирка автомобиля, 28-летняя женщина, встала на защиту водителя и нанесла удар по затылку госавтоинспектору неопределённым предметом. Кроме того, она также атаковала его коллегу.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Действия жительницы Вологды квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти. Подсудимая признала свою вину, утверждая, что хотела защитить своего сожителя, так как испугалась за его судьбу. Кроме того, женщина находится в положении.

Будущую мать признали виновной и приговорили к условному лишению свободы на один год. В пользу пострадавших взыскано 50 тысяч и 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.