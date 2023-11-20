В Астрахани 19 человек отравились наркотиками

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отравление наркотическими и психотропными препаратами стало причиной госпитализации 19 человек в Астрахани.

Фото: Sputnik/Xinhua

Почти два десятка пациентов с симптомами отравления запрещёнными веществами привезли на "скорой" в Городскую клиническую больницу №3 имени С. М. Кирова в пятницы по понедельник. Об этом сообщил региональный Минздрав в своём Telegram-канале.

"Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. Лечение пациентов продолжается", — сообщили в ведомстве.

С выздоровлением успели выписаться два человека. Состояние 11 пациентов оценивается как средней степени тяжести, еще шестерых — как тяжёлое.