Отравление наркотическими и психотропными препаратами стало причиной госпитализации 19 человек в Астрахани.
Почти два десятка пациентов с симптомами отравления запрещёнными веществами привезли на "скорой" в Городскую клиническую больницу №3 имени С. М. Кирова в пятницы по понедельник. Об этом сообщил региональный Минздрав в своём Telegram-канале.
"Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. Лечение пациентов продолжается", — сообщили в ведомстве.
С выздоровлением успели выписаться два человека. Состояние 11 пациентов оценивается как средней степени тяжести, еще шестерых — как тяжёлое.
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