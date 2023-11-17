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Пассажирка American Airlines заплатит 40 тысяч долларов компенсации за дебош на борту самолета

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Происшествия » Человеческий фактор

Пассажирку American Airlines обязали выплатить авиакомпании компенсацию на миллионы рублей. Причина — Кайла Фаррис устроила дебош на борту воздушного судна. Информацию приводит портал Fox Business.

Пассажирка American Airlines заплатит 40 тысяч долларов компенсации за дебош на борту самолета
Фото: Фото: ru.freepik.com

Как сообщает источник, суд Аризоны обязал 29-летнюю пассажирку заплатить почти 40 тысяч долларов для возмещения убытков перевозчику. Отмечается, что из-за дебоша произошла задержка рейса.

Также Фаррис грозит три месяца испытательного срока под надзором. Американке нельзя будет путешествовать коммерческими рейсам без получения разрешения.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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