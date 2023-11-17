После драки в Москве почти 140 человек оказались в полиции

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело заведено после массовой драки строителей в Москве.

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Конфликт между рабочими возник в четверг по малозначительному поводу. В итоге двум участникам драки была оказана медицинская помощь. После инцидента почти 140 человек оказались в полиции. Об этом пишет ТАСС.

"Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек. Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью", — сообщили агентству в правоохранительных органах.

76 человек стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве и административного дела о мелком хулиганстве.