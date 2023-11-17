Уголовное дело заведено после массовой драки строителей в Москве.
Конфликт между рабочими возник в четверг по малозначительному поводу. В итоге двум участникам драки была оказана медицинская помощь. После инцидента почти 140 человек оказались в полиции. Об этом пишет ТАСС.
"Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек. Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью", — сообщили агентству в правоохранительных органах.
76 человек стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве и административного дела о мелком хулиганстве.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.