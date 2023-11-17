Школьники Омска жалуются на видеонаблюдение в туалете

Школьники одной из омских школ пожаловались по поводу наличия видеокамеры в мужском туалете. Об этом сообщили учащиеся гимназии №9. Один из учеников рассказал, что в туалете гимназии установлена камера видеонаблюдения. Согласно прикрепленной видеозаписи, кажется, что камера охватывает и кабинки.

Фото: Пикабу

"Камера установлена в мужском туалете. Первый этаж, гимназия №9," — прокомментировал мальчик видеозапись.

Жалоба была замечена в городской администрации, которая заверила, что видеокамера представляет собой всего лишь муляж и не способна осуществлять съемку.

"Согласно информации руководства учебного заведения, в санитарном узле гимназии №9 установлен муляж камеры видеонаблюдения. Он, разумеется, не способен проводить фото- и видеозапись. Директор гимназии В. Е. Минеева пояснила, что муляж был установлен для предотвращения случаев вандализма, которые имели место ранее," — пояснили в мэрии.

В связи с возникшей ситуацией департамент образования порекомендовал руководству гимназии воздерживаться от использования подобных методов и активизировать воспитательную работу с учениками, сообщает gorod55.ru.