В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Конфликт между соседкой и участником Великой Отечественной войны разразился в общежитии в Серпухове. После словесной перепалки женщина прибегла к применению физической силы, вызвав интерес правоохранительных органов, как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

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По информации от ведомства, в полицию поступило уведомление из медицинского учреждения о том, что ветеран Великой Отечественной войны, родившийся в 1932 году, обратился за медицинской помощью из-за полученных травм.

"По предварительным данным установлено, что в общежитии, находящемся по адресу улица Советская, между пострадавшим и женщиной, проживающей в той же комнате и родившейся в 1988 году, произошел словесный конфликт, переросший в физическую стычку, в результате которой пенсионер получил телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе.

Они также подчеркнули, что правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего, и по итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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