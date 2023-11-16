В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного многоквартирного дома

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Астрахани частично обрушился пятиэтажный жилой дом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал "Подъём", в Астрахани произошло ЧП — там обрушился многоквартирный жилой дом.

По предварительной версии, фундамент жилого строения подмыло канализационными водами. До обрушения в одной квартир лопнула батарея.

О пострадавших пока не сообщается. Под завалами могут находиться жильцы МКД.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал что спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения дома в Астрахани.

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