В Астрахани частично обрушился пятиэтажный жилой дом.
Как сообщает Telegram-канал "Подъём", в Астрахани произошло ЧП — там обрушился многоквартирный жилой дом.
По предварительной версии, фундамент жилого строения подмыло канализационными водами. До обрушения в одной квартир лопнула батарея.
О пострадавших пока не сообщается. Под завалами могут находиться жильцы МКД.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал что спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения дома в Астрахани.
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