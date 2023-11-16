В Екатеринбурге сборщица заказов стала жертвой телефонных мошенников, которые представились её начальником. Женщина перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей, предварительно взяв несколько кредитов в банках. Она сообщила в полицию о произошедшем, в отношении мошенников было возбуждено уголовное дело.
Мошенники использовали мессенджер, чтобы представиться руководителем, а затем звонили, утверждая, что к ней обращаются силовики, и инсценировали ситуацию с "представителем Центробанка" и "представителем ФСБ", чтобы получить доступ к деньгам, которые пострадавшая переводила на "безопасные счета", сообщает tagilcity.ru.
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