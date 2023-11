Your browser does not support the audio element.

В Екатеринбурге сборщица заказов стала жертвой телефонных мошенников, которые представились её начальником. Женщина перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей, предварительно взяв несколько кредитов в банках. Она сообщила в полицию о произошедшем, в отношении мошенников было возбуждено уголовное дело.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.