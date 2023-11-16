Сборщица заказов из Екатеринбурга перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге сборщица заказов стала жертвой телефонных мошенников, которые представились её начальником. Женщина перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей, предварительно взяв несколько кредитов в банках. Она сообщила в полицию о произошедшем, в отношении мошенников было возбуждено уголовное дело.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Мошенники использовали мессенджер, чтобы представиться руководителем, а затем звонили, утверждая, что к ней обращаются силовики, и инсценировали ситуацию с "представителем Центробанка" и "представителем ФСБ", чтобы получить доступ к деньгам, которые пострадавшая переводила на "безопасные счета", сообщает tagilcity.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Жительница Чебоксар перевела мошенникам свыше 4 миллионов рублей