Владелец ТЦ в Екатеринбурге: фото погибшей от наркотиков женщины показывалось на медиаэкране из-за сбоя

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге на медиаэкране ТРЦ "Омега" было показано изображение умершей женщины, вызвавшее недоумение у жителей. Изначально считалось, что произошёл взлом, и на экране показывают несвязанный контент.

Фото: openverse.org by Митрохина Марина is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако позже выяснилось, что это была социальная антинаркотическая реклама, которая застряла на моменте, изображающем женщину, ушедшую из жизни, лежащую в дверном проёме. Ролик завис на самом жутком месте. Он был запущен заново, и зрители узнали, что женщина стала жертвой передозировки наркотиками.

По словам владельца "Омеги" и депутата Законодательного собрания Виктора Смирнова, технический сбой программного обеспечения вызвал зависание ролика. Проблему удалось устранить в течение десяти минут. Смирнов подчеркнул, что цель трансляции рекламы — напомнить людям о смертельной опасности наркотиков, пишет E1.RU.

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