ГУ МВД по Свердловской области: в Первоуральске семью, которую кошмарит наркокартель, взяли под госзащиту

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья в Первоуральске, получившая отрубленную свиную голову с угрозами, теперь находится под постоянной охраной силовиков. Об этом сообщил полковник Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Ранее владелец наркомагазина угрожал семье расправой.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Глава семьи сдавал квартиру 24-летнему арендатору из Нижней Туры. При проверке помещения он обнаружил нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Хозяин квартиры убрал коробки в подвал и уехал, не вызвав полицию.

Позднее владельцу начали поступать угрозы от наркомагазина. Он обратился за помощью к силовым структурам, после чего было разбито окно квартиры, а у подъезда появился гроб с отрубленной свиной головой. Также злоумышленники потребовали пять миллионов рублей у семьи. После публикации в СМИ владелец наркомагазина извинился, перевёл 500 тысяч рублей и связался с пострадавшим мужчиной.

"Все члены семьи [после угроз расправой] находятся под круглосуточной охраной. Дело находится на контроле у первоуральской полиции и областного ГУ МВД", — пояснил Горелых.

Сотрудники выяснили, где были приобретены гроб и голова свиньи. Горелых заверил, что раскрытие преступления будет завершено, несмотря на попытки угрожающих примириться с потерпевшими, пишет e1.ru.

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