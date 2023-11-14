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В Хабаровском крае нарушают заповедность Шантарских островов

1:54
Происшествия

В текущем сезоне, с июля по октябрь, система наблюдения зафиксировала семь случаев нарушения границ национального парка "Шантарские острова". Из-за сложной логистики и погодных условий на этой территории, сотрудники национального парка не всегда могут осуществлять выход в рейд для мониторинга акватории.

В Хабаровском крае нарушают заповедность Шантарских островов
Фото: openverse by sashomasho is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тем не менее, благодаря геоинформационным технологиям спутникового наблюдения экологам удается отслеживать суда, осуществляющие свою деятельность в этом регионе мореплавания. Государственные инспекторы национального парка, используя программу SKANEX, могут отслеживать нарушителей границ и привлекать их к ответственности, не выходя из офиса.

Иван Насонов, руководитель национального парка "Шантарские острова", подчеркивает, что нарушители уже идентифицированы, и им будут предъявлены наказания в соответствии с степенью ущерба, который они причинили окружающей среде. В связи с тем, что вторжение судов в охраняемую природную территорию может нарушать спокойствие морских обитателей, предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 300 до 500 тысяч рублей, сообщает transsibinfo.com.

Поддержку в решении природоохранных вопросов также оказывает Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Они отслеживают суда-нарушителей, активно предоставляя информацию и выявляя тех, кто пытается избежать наказания, отключая систему Автоматического идентификационного слежения.

Благодаря современным системам слежения можно утверждать, что ни один нарушитель не сможет уклониться от ответственности. Напоминаем, что национальному парку "Шантарские острова" скоро исполнится 10 лет — 30 декабря.

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Фотовыставку с Шантарских островов могут посетить жители Хабаровска
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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