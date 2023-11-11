В Калининграде пара занялась сексом на братской могиле

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калининграде было инициировано уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины и 50-летней женщины, которые были замечены в интимных отношениях у мемориала, посвященного солдатам, погибшим при штурме Кенигсберга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: openverse.org by Gummy-beer is licensed under CC0 1.0

По информации, пару застали врасплох проходившие мимо жители окрестных домов, которые незамедлительно доложили о происшествии соответствующим службам.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье об осквернении места захоронения и могильного сооружения. В результате совершенного деяния, злоумышленникам грозит до трех месяцев ареста.

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Владимир Высоцкий "Братские могилы"