В Калининграде было инициировано уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины и 50-летней женщины, которые были замечены в интимных отношениях у мемориала, посвященного солдатам, погибшим при штурме Кенигсберга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации, пару застали врасплох проходившие мимо жители окрестных домов, которые незамедлительно доложили о происшествии соответствующим службам.
В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье об осквернении места захоронения и могильного сооружения. В результате совершенного деяния, злоумышленникам грозит до трех месяцев ареста.
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