В Южно-Сахалинске из-за раздевшегося учителя в поликлинике объявили пожарную тревогу

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Полтысячи посетителей детской поликлиники в Южно-Сахалинске были вынуждены покинуть её из-за одного из них, раздевшегося догола. О комичном инциденте рассказал телеграм-канал Amur Mash в пятницу.

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Инцидент произошёл в медучреждении на улице Емельянова. Классный руководитель 9 класса 26-й школы привёл своих подопечных на медкомиссию. Раздал им талоны, и все вместе они устроились ждать приёма.

Затем педагог отлучился в туалет и вернулся оттуда абсолютно голый. Он швырнул свои вещи и громогласно заявил, что он — Бог, а все вокруг — челядь.

Неожиданное "второе пришествие" изумило медиков. Они вызвали полицию, а чтобы обезопасить "челядь", всех эвакуировали из поликлиники, включив сигнал пожарной тревоги. Бог-самозванец при этом тоже ретировался, забрав свою одежду.

Позже нарушителя спокойствия нашли у матери. 27-летний Сергей работает учителем истории, не пьёт, не курит, нареканий к его трудовой деятельности никогда не было. Его забрали для медицинского освидетельствования, которое даст понять, что же вдруг изменилось.