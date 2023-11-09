Попытка спасти сову в Челябинске завершилась трагедией

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром в Жилом комплексе "Академ Риверсайд" в городе Челябинск обнаружили сову, которая застряла на фонарном столбе. Видеозапись с несчастной птицей была опубликована в телеграм-канале "Новости Челябинска".

Фото: openverse by DIVA007 is licensed under CC BY 2.0

Местные жители попытались спасти птицу, но без специализированного оборудования им это не удалось.

По комментариям, сообщается, что Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) отказалось от реагирования на вызов. Когда жители Челябинска попытались достать необходимое оборудование, чтобы помочь сове, было уже слишком поздно. Сова скончалась. Об этом сообщает kursdela.biz.

"Район заселен, лес вырублен, и бедные лесные птицы сталкиваются с трудностями", — прокомментировала одна из жительниц города под видеозаписью.

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