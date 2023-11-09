Житель Сачковичей (Брянская область), пойдя в лес искать грибы, обнаружил там странный грязный телефон, от которого шло множество проводов. Мужчине показалось, что он наткнулся на самодельное взрывное устройство.
Не мешкая, бдительный грибник рассказал о загадочной находке своему участковому, пишет Telegram-канал Mash.
По наводке грибника в указанное им место отправился полицейский патруль. Они своими глазами увидели подозрительное устройство с кучей проводов. При ближайшем рассмотрении предмет оказался не взрывным, а самодельным зарядным устройством, оснащённым солнечными батареями.
Владельцем самопальной зарядки оказался здешний бомж, живущий в лесу.
В итоге задерживать полицейским по делу о загадочном предмете было некого.
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