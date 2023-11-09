На Украине возбудили дело в отношении офицера, подарившего гранаты Частякову

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В государственном бюро расследований Украины заявили о возбуждении уголовного дела в отношении офицера ВСУ, который подарил майору Геннадию Частякову гранаты на день рождения.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

По данным ведомства, офицер обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств. Отмечается, что подозреваемый нелегально завладел наступательно-оборонительными гранатами, а затем передал их Частякову, который скончался из-за разрыва одного из снарядов.

Как подчёркивается в Telegram-канале госбюро, офицер оформил в подарочную упаковку шесть гранат, ещё два боеприпаса остались в его рабочем кабинете.

Военнослужащего могут отправить в тюрьму на срок до семи лет. Расследование продолжается.

Ранее политолог Александр Дудчак не исключил причастность окружения президента Украины Владимира Зеленского к внезапной смерти Частякова, который являлся помощником главкома ВСУ Валерия Залужного.