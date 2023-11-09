Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ракетный удар ВСУ по Скадовску унёс пять жизней
Матвиенко: многодетные семьи стоит освободить от уплаты НДФЛ
Ездить в Латвию на личных автомобилях опасноЕздить в Латвию на личных автомобилях опасно
Чешский чиновник предрек начало переломного момента на Украине
ZDF: экономику ЕС ждёт неминуемый крах в случае присоединения Украины
Дистанция и отсутствие близости: 9 причин, почему отношения на расстоянии могут закончиться неудачей
NYT: в Киеве растёт раскол между военным и гражданским руководством Украины
Врач Болибок проинформировал об опасности циркуляции штаммов ковида
Путин: в мировом экспорте пшеницы лидерство будет принадлежать России

На Украине возбудили дело в отношении офицера, подарившего гранаты Частякову

1:02
Мир

В государственном бюро расследований Украины заявили о возбуждении уголовного дела в отношении офицера ВСУ, который подарил майору Геннадию Частякову гранаты на день рождения.

На Украине возбудили дело в отношении офицера, подарившего гранаты Частякову
Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

По данным ведомства, офицер обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств. Отмечается, что подозреваемый нелегально завладел наступательно-оборонительными гранатами, а затем передал их Частякову, который скончался из-за разрыва одного из снарядов.

Как подчёркивается в Telegram-канале госбюро, офицер оформил в подарочную упаковку шесть гранат, ещё два боеприпаса остались в его рабочем кабинете.

Военнослужащего могут отправить в тюрьму на срок до семи лет. Расследование продолжается.

Ранее политолог Александр Дудчак не исключил причастность окружения президента Украины Владимира Зеленского к внезапной смерти Частякова, который являлся помощником главкома ВСУ Валерия Залужного.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Последние материалы
Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал безоговорочную капитуляцию Украины
Врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса
Обещание Зеленского начать новое контрнаступление — дешёвый блеф
Угрожавшему жене военкора Коца предъявили обвинение
Организаторы шоу: Ургант может заработать 10 тысяч евро за один концерт в ЕС
Лавров остро отреагировал на слова Байдена об Украине
Глава Центробанка указала на ключевой недостаток российской экономики: дефицит кадров
Борис Гребенщиков* прекращает предпринимательскую деятельность в России
Эксперт Абрамзон рассказал о правилах авиаперевозки горнолыжного инвентаря: лучше бронь заранее
Учёные из Испании выявили следы первой войны в истории человечества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников