В государственном бюро расследований Украины заявили о возбуждении уголовного дела в отношении офицера ВСУ, который подарил майору Геннадию Частякову гранаты на день рождения.
По данным ведомства, офицер обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств. Отмечается, что подозреваемый нелегально завладел наступательно-оборонительными гранатами, а затем передал их Частякову, который скончался из-за разрыва одного из снарядов.
Как подчёркивается в Telegram-канале госбюро, офицер оформил в подарочную упаковку шесть гранат, ещё два боеприпаса остались в его рабочем кабинете.
Военнослужащего могут отправить в тюрьму на срок до семи лет. Расследование продолжается.
Ранее политолог Александр Дудчак не исключил причастность окружения президента Украины Владимира Зеленского к внезапной смерти Частякова, который являлся помощником главкома ВСУ Валерия Залужного.
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