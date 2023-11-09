Мужчина, одетый в военную форму, взорвал при помощи гранаты машину, которая подвезла его автостопом в Одесской области Украины.
Как рассказали в региональном управлении полиции, мужчина в камуфляже "голосовал" на трассе, где его подобрал водитель грузового автомобиля.
"Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв", — рассказали представители полиции Одессы.
В результате взрыва травмы получил и пассажир, ехавший вместе с водителем. Самого злоумышленника вскоре задержали.
В местной прессе, описавшей этот инцидент, уточнили, что он произошёл неподалёку от Белгорода-Днестровского.
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