Мужчина в камуфляже в Одесской области взорвал машину, которая довезла его автостопом

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, одетый в военную форму, взорвал при помощи гранаты машину, которая подвезла его автостопом в Одесской области Украины.

Фото: wikimedia.org by Bernt van Dongen is licensed under CC BY-SA 4.0

Как рассказали в региональном управлении полиции, мужчина в камуфляже "голосовал" на трассе, где его подобрал водитель грузового автомобиля.

"Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв", — рассказали представители полиции Одессы.

В результате взрыва травмы получил и пассажир, ехавший вместе с водителем. Самого злоумышленника вскоре задержали.

В местной прессе, описавшей этот инцидент, уточнили, что он произошёл неподалёку от Белгорода-Днестровского.

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