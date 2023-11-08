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В Москве неизвестный мужчина приехал домой к военкору Александру Коцу и угрожал его жене

0:41
Происшествия

В Москве мужчина приехал домой к военному орреспонденту "Комсомольской правды" Александра Коца и угрожал его жене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве неизвестный мужчина приехал домой к военкору Александру Коцу и угрожал его жене
Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно информации издания, неизвестный прибыл днём 7 ноября и начал опрашивать хозяйку квартиры о её супруге, его местонахождении, требуя организовать встречу. При этом он угрожал женщине и оказывал на неё психологическое давление.

Супруга Коца вызвала полицию, но мужчина успел скрыться до их приезда. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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