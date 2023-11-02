Место обнаружения похожего на взрывное устройство в Москве сняли на видео

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У здания военного комиссариата на юго-западе Москвы обнаружили предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Видеозапись с места происшествия доступна Телеканалу "360".

На видеозаписи демонстрируется, как сотрудники правоохранительных органов проводят работу на месте. Место происшествия оцеплено.

Подозрительный предмет был обнаружен полицейским, который осматривал территорию военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова. Он немедленно уведомил своих коллег о находке. Дополнительные детали инцидента на данный момент уточняются.

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