На юге Москвы взрослый мужчина домогался трёх школьниц

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве арестован 53-летний мужчина, которого обвиняют в домогательствах трёх несовершеннолетних девочек. Информацией об этом поделилась старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

По словам представителя ведомства, свои преступные намерения мужчина пытался реализовать на Ореховом бульваре, вблизи жилого дома. Объектами преследования подозреваемого стали три несовершеннолетние девочки 12 и 13 лет.

Школьницам удалось рассказать о мужчине родителям, которые написали заявление в полицию.

Подозреваемый был задержан, а позже — арестован.

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — добавила Иванова в разговоре с "Вечерней Москвой".

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