В Москве арестован 53-летний мужчина, которого обвиняют в домогательствах трёх несовершеннолетних девочек. Информацией об этом поделилась старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.