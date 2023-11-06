В Твери шестиклассница рассказала матери, что к ней приставал мужчина в автобусе

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Тверь задержан нелегальный мигрант из Турции, который приставал к шестикласснице в автобусе. Проводится проверка по данному инциденту.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщает Telegram-канал Shot, 12-летняя девочка ехала домой на автобусе № 42, когда мужчина вошёл в салон и сел рядом с ней. Он начал хватать школьницу и трогать её между ног. Испуганная девочка выбежала из автобуса на ближайшей остановке и дома рассказала матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию.

Полицейские задержали 52-летнего гражданина Турции, проживающего в Твери незаконно и не имеющего официальной работы. Мужчина отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 9-летняя девочка рассказала отцу о домогательствах в самолёте.

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