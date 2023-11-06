В городе Тверь задержан нелегальный мигрант из Турции, который приставал к шестикласснице в автобусе. Проводится проверка по данному инциденту.
Как сообщает Telegram-канал Shot, 12-летняя девочка ехала домой на автобусе № 42, когда мужчина вошёл в салон и сел рядом с ней. Он начал хватать школьницу и трогать её между ног. Испуганная девочка выбежала из автобуса на ближайшей остановке и дома рассказала матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию.
Полицейские задержали 52-летнего гражданина Турции, проживающего в Твери незаконно и не имеющего официальной работы. Мужчина отрицает свою вину.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 9-летняя девочка рассказала отцу о домогательствах в самолёте.
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