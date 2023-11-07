Устроивший стрельбу боксер оплатит лечение пострадавшим

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Устроивший стрельбу у ресторана боксер Никита Иванов заявил, что готов оплатить лечение пострадавшим. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы

Фото: Телеграм Русская весна

"Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, оплачу им все лечение", - сказал Иванов в ходе заседания, на котором рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Как пояснил боксёр, агрессию с его стороны спровоцировали оскорбления в адрес его девушки и его самого.

Напомним, вечером 5 ноября 37-летний пьяный мужчина, находясь около ресторана на Шлюзовой набережной, в ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин. Трое из них получили огнестрельные ранения, у еще одного сломан нос.

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