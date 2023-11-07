Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, который скончался в результате взрыва, мог перепутать гранату с рюмкой.
Как сообщает Страна.ua, Частякову на день рождения подарили гранаты, однако майор не понял, что они являются настоящими и принял их за уникальные рюмки с интересной формой.
"Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие", — сказано в материале.
Подчёркивается, что помощнику Залужного в честь дня рождения передали бутылку алкоголя и шесть гранат. Эту информацию, по данным издания, подтвердил украинский полковник Александр Тимченко, который вручал подарок Частякову.
В результате инцидента также серьёзно пострадал сын майора, сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Украинские оперативники продолжают разбираться в случившемся.
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