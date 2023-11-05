Четверо мужчин получили ранения при стрельбе у ресторана в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у одного из заведений.
Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк прокомментировала воскресный инцидент со стрельбой у ресторана на Шлюзовой набережной. Заявление опубликовано на сайте "МВД Медиа".
"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся", — уточняется в сообщении
"Стрелка" по горячим следам задержали правоохранители. Выясняются все детали произошедшего.
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