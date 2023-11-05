Четверо мужчин получили ранения при стрельбе у ресторана в Москве

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Столичные полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у одного из заведений.

Фото: мвд.рф

Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк прокомментировала воскресный инцидент со стрельбой у ресторана на Шлюзовой набережной. Заявление опубликовано на сайте "МВД Медиа".

"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся", — уточняется в сообщении

"Стрелка" по горячим следам задержали правоохранители. Выясняются все детали произошедшего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.